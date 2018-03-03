«Ты супер!», выпуск четвертый: Кристина Собынич

11-летняя Кристина Собынич приехала из города Гурьевск Кемеровской области.
Кристина Собынич до сих пор вспоминает страшный дом, где ей всегда было холодно и одиноко. Там она жила с родителями и двумя младшими братьями. В этом доме всегда были скандалы, драки, попойки и голод. Когда детей увезли в приют, пьяные родители приходили и кричали под окнами, что любят. Но домой забрала всех троих новая мама.
На сцене маленькая участница исполнила песню «Едет Кузя». Девочка расчувствовалась и не смогла сдержать слез после выступления, но члены жюри поспешили ее утешить. А Юлианна Караулова подчеркнула, что, несмотря на все сложности, Кристина до самой последней ноты улыбалась и не сдавалась.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
На сцене маленькая участница исполнила песню «Едет Кузя». Девочка расчувствовалась и не смогла сдержать слез после выступления, но члены жюри поспешили ее утешить. А Юлианна Караулова подчеркнула, что, несмотря на все сложности, Кристина до самой последней ноты улыбалась и не сдавалась.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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