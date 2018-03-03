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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Кристина Собынич. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск четвертый: Кристина Собынич

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Кристина Собынич

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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Кристина Собынич

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Кристина Собынич

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Кристина Собынич

      11-летняя Кристина Собынич приехала из города Гурьевск Кемеровской области.

      Кристина Собынич до сих пор вспоминает страшный дом, где ей всегда было холодно и одиноко. Там она жила с родителями и двумя младшими братьями. В этом доме всегда были скандалы, драки, попойки и голод. Когда детей увезли в приют, пьяные родители приходили и кричали под окнами, что любят. Но домой забрала всех троих новая мама.



      На сцене маленькая участница исполнила песню «Едет Кузя». Девочка расчувствовалась и не смогла сдержать слез после выступления, но члены жюри поспешили ее утешить. А Юлианна Караулова подчеркнула, что, несмотря на все сложности, Кристина до самой последней ноты улыбалась и не сдавалась.



      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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