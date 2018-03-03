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    Россия с 6 марта вводит ограничения на ввоз продукции с двух предприятий Белоруссии

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    Россия с 6 марта вводит ограничения на ввоз продукции с двух предприятий Белоруссии

    Россия с 6 марта вводит ограничения на ввоз продукции с двух предприятий Белоруссии

    Россельхознадзор с 6 марта запрещает ввоз продукции с двух предприятий Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

    Мелано уточнила, что под запрет попала продукция предприятий «Милкавита» и «Старфуд», передает «Интерфакс».

    В питьевых сливках компании «Милкавита» выявлено сухое молоко. Кроме этого, в концентрированном обезжиренном молоке с этого предприятия нашли антибиотик. По словам Мелано, компания допускает нарушения уже не в первый раз.

    Что касается компании «Старфуд», то в производимых ею колбасных изделиях повторно выявлен доксициклин.

    Запрет на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции должен был вступить в силу 26 февраля. Но по итогам переговоров с белорусской делегацией во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым Россельхознадзор отложил введение ограничений до 6 марта.

    смотретьРоссельхознадзор отложил вступление в силу запрета на импорт белорусского молока
    Россельхознадзор отложил вступление в силу запрета на импорт белорусского молока
    Глава Минсельхоза Александр Ткачёв заявлял, что российские специалисты проверят белорусских производителей молока. Если выявленные нарушения будут устранены, то ограничение на ввоз будет снято.

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