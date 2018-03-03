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    Водитель фургона насмерть сбил женщину в центре Москвы и скрылся

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    Водитель фургона насмерть сбил женщину в центре Москвы и скрылся

    Водитель фургона насмерть сбил женщину в центре Москвы и скрылся

    В Тверском районе столицы водитель автомобиля Hyundai Porter насмерть сбил пожилую женщину и скрылся с места ЧП.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло около 10:00 во дворе дома №32 на улице Бутырский Вал.

    Из сообщения ГИБДД: «Водитель автомобиля Hyundai Porter совершил наезд на пожилую женщину и скрылся».

    Женщина от полученных травм скончалась. Автомобиль объявлен в розыск.

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