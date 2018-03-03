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    Американский генерал заявил об отсутствии страха у русских перед США

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    Американский генерал заявил об отсутствии страха у русских перед США

    Американский генерал заявил об отсутствии страха у русских перед США

    Ответ Вашингтона на «вмешательство» в президентские выборы не оказал сдерживающего эффекта на «противников Америки». С таким заявлением выступил руководитель киберкомандования Сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне, сообщает The Washington Examiner.

    Накасоне, в частности, упомянул Россию, которая, по его мнению, «распространяла дезинформацию» в социальных сетях перед выборами президента США в 2016 году.

    Пол Накасоне: «Я считаю, что прямо в этот момент русские думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся».

    Также генерал выразил мнение, что Россия является самым развитым противником США в киберпространстве.

    Ранее в Госдепе заявили, что могут рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.

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    В интервью телеканалу NBC Владимир Путин ответил на обвинения о вмешательстве России в американские выборы. По его словам, вместо «воплей в конгрессе» американская сторона должна предоставить официальные документы, которые бы доказывали вину упомянутых 13 россиян.

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