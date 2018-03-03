Американский генерал заявил об отсутствии страха у русских перед США

Ответ Вашингтона на «вмешательство» в президентские выборы не оказал сдерживающего эффекта на «противников Америки». С таким заявлением выступил руководитель киберкомандования Сухопутных войск США
генерал-лейтенант Пол Накасоне, сообщает The Washington Examiner.
Накасоне, в частности, упомянул Россию, которая, по его мнению, «распространяла дезинформацию» в социальных сетях перед выборами президента США в 2016 году.
Пол Накасоне: «Я считаю, что прямо в этот момент русские думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся».
Также генерал выразил мнение, что Россия является самым развитым противником США в киберпространстве.
Ранее в Госдепе заявили, что могут рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.
В интервью телеканалу NBC Владимир Путин ответил на обвинения о вмешательстве России в американские выборы. По его словам, вместо «воплей в конгрессе» американская сторона должна предоставить официальные документы, которые бы доказывали вину упомянутых 13 россиян.
Пол Накасоне: «Я считаю, что прямо в этот момент русские думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся».
Также генерал выразил мнение, что Россия является самым развитым противником США в киберпространстве.
Ранее в Госдепе заявили, что могут рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.
В интервью телеканалу NBC Владимир Путин ответил на обвинения о вмешательстве России в американские выборы. По его словам, вместо «воплей в конгрессе» американская сторона должна предоставить официальные документы, которые бы доказывали вину упомянутых 13 россиян.
Комментарии