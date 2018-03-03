«Ты супер!», выпуск четвертый: Дарья Дектярёнок

13-летняя Дарья Дектярёнок прилетела в Москву с берегов великой реки Енисей. Она уроженка древнего сибирского города Минусинск.
Дарья Дектярёнок считает, что мама променяла ее на наркотики. Даша видит ее почти каждый день, только приходит мама не к ней, а к бабушке за деньгами. Девочка боится и этих встреч, и саму маму. Ведь лечиться женщина не хочет.
Даша исполнила украинскую народную песню «Ой, там, на горе», без труда очаровав всех членов жюри и сорвав овации в зале. Виктор Дробыш первым похвалил участницу, отметив, что своим выступлением она выразила всю широту Сибири и создала особенное настроение. А Сергей Лазарев обратил внимание на силу ее голоса и заявил, что участнице «никакой микрофон не нужен».
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Даша исполнила украинскую народную песню «Ой, там, на горе», без труда очаровав всех членов жюри и сорвав овации в зале. Виктор Дробыш первым похвалил участницу, отметив, что своим выступлением она выразила всю широту Сибири и создала особенное настроение. А Сергей Лазарев обратил внимание на силу ее голоса и заявил, что участнице «никакой микрофон не нужен».
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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