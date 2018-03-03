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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Альбина Проценко. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск четвертый: Альбина Проценко

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Альбина Проценко

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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Альбина Проценко

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Альбина Проценко

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Альбина Проценко

      14-летняя Альбина Проценко приехала на проект «Ты супер!» из Хабаровска. Кроме обычных конкурсных трудностей, ей пришлось еще и адаптироваться к новому часовому поясу. Ведь разница во времени между Хабаровском и Москвой — целых семь часов.

      У мамы Альбины Проценко не было никакой зависимости или болезни, просто ей хотелось «погулять». Девочку воспитала бабушка. Мать Альбины пропала на несколько лет, а затем появилась на пороге с разбитым сердцем и еще двумя детьми. Потом история повторилась снова.



      Альбина исполнила песню «Самолет». Девочка получила «зеленый» свет от троих членов жюри. А Виктор Дробыш признался, что уже занес руку над кнопкой, но не нажал, потому что остался недоволен началом ее выступления. При этом он отметил ее выдающиеся вокальные данные.

      Девочку ждал еще и особенный сюрприз — ее пришел поддержать президент международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов. Он вручил девочке ноутбук и посоветовал прислушиваться к критике, чтобы в дальнейшем развивать свой талант.



      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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