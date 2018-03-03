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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Иван Герасименко. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск четвертый: Иван Герасименко

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Иван Герасименко

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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Иван Герасименко

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Иван Герасименко

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Иван Герасименко

      У 14-летнего Ивана Герасименко из поселка Лебяжье в Курганской области есть мечта — он хочет стать знаменитым. Благодаря проекту «Ты супер!» она исполнилась: мальчик оказался на большой сцене.

      Иван Герасименко говорит «мама» о двух женщинах. Одна его родила — Лена, а воспитала другая — Ира, которая на самом деле приходится ему тетей. Прямо перед отъездом на конкурс мама Ира стала для Вани официальным опекуном, а вот Лену окончательно лишили родительских прав. 13 лет все ждали, что она образумится и займется ребенком, победит зависимость. Напрасно. Она обещала бросить пить, но срывалась снова и снова.



      Ваня исполнил песню «Ай-ай-ай». Мнению жюри разделились поровну. Для мальчика у судей нашлись как похвала, так и справедливые замечания. Юлианна Караулова отметила, что если мальчик поставит перед собой задачу развивать свой талант, то у него все получится в будущем.

      А затем Сергей Лазарев поднялся на сцену, чтобы поддержать мальчика и спеть вместе с ним. За ним последовали Виктор Дробыш и Юлианна Караулова.



      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите через неделю, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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