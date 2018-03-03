Разъехаться и выжить: как уйти от столкновения со встречным лихачом

Зимой
из-за снега вместо дорог — «тропинки». Чувствуешь себя каким-то лесным зверем. При обгоне встречную полосу видно плохо. Иногда спастись можно только на заснеженной обочине, а она коварна. Как увернуться и не улететь с дороги, программе «Главная дорога» показал инструктор Александр Грачёв.
В снежной каше полностью заблокированные колеса собирают перед собой снег и упираются в него, помогая машине остановиться. Но зимой многие теряют управление, даже просто зацепив одним колесом снег на краю полосы. Но обочина может и спасти.
Уходить на обочину нужно на минимально повернутых передних колесах — приотпустить газ, повернуть руль и ни в коем случае не тормозить. Иначе задняя ось начнет обгонять переднюю. Увидел препятствие — газ не бросай, а приотпусти. Руль — ближе к прямому, держи его двумя руками. Увернулся — тяни газом, борись с заносом. Руль плавно на полосу, прямо и газуй, чтобы не вынесло на встречную. Колеса ближе к прямым, чтобы не допустить раскачку. Тормоз не нажимать.
Классическая ошибка: поворот руля плюс тормозная педаль. Правым колесом зацепился за снег, и разница сцепления колес отправила машину в занос.
На машине без АБС главное — не тормозить с повернутыми колесами.
Чем глубже снег, тем резче замедлится на нем колесо. Задние колеса, оставаясь даже на асфальте, по инерции толкают машину вперед и разворачивают автомобиль.
Подробные инструкции и примеры — в сюжете программы «Главная дорога».
Уходить на обочину нужно на минимально повернутых передних колесах — приотпустить газ, повернуть руль и ни в коем случае не тормозить. Иначе задняя ось начнет обгонять переднюю. Увидел препятствие — газ не бросай, а приотпусти. Руль — ближе к прямому, держи его двумя руками. Увернулся — тяни газом, борись с заносом. Руль плавно на полосу, прямо и газуй, чтобы не вынесло на встречную. Колеса ближе к прямым, чтобы не допустить раскачку. Тормоз не нажимать.
Классическая ошибка: поворот руля плюс тормозная педаль. Правым колесом зацепился за снег, и разница сцепления колес отправила машину в занос.
На машине без АБС главное — не тормозить с повернутыми колесами.
Чем глубже снег, тем резче замедлится на нем колесо. Задние колеса, оставаясь даже на асфальте, по инерции толкают машину вперед и разворачивают автомобиль.
Подробные инструкции и примеры — в сюжете программы «Главная дорога».
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