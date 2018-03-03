Лошадиные силы или крутящий момент: на что обращать внимание при покупке машины

Сколько лошадиных сил у двигателя покупаемой машины, вам сообщат в рекламе и даже напишут в паспорте. Но реальные данные покажет только моторный стенд.
Барабаны динамометрического стенда позволяют узнать мощность двигателя, которая передается на колеса. А потом по специальной формуле вычисляется мощность только двигателя. Мощность испытанной программой «Главная дорога» машины с колес оказалась на 25% меньше: 107 лошадиных сил — это с колес, 130 — самого двигателя.
Алексей Мокрышев, начальник Управления исследований и испытаний силовых агрегатов и их компонентов ФГУП НАМИ: «Мощность автомобиля, которая вписывается в ПТС, — на самом деле это мощность отдельно взятого двигателя. При передаче мощности двигателя к колесам есть неизбежные механические потери».
Получается, что мы платим за лошадей, которых нет. Однако профессионалы ценят в машинах крутящий момент — силу, которую двигатель готов передать на маховик и дальше на колеса.
Тест «Главной дороги» показал, что у бензинового двигателя больше лошадиных сил, но ниже максимальный крутящий момент. А у дизеля наоборот: лошадей меньше, но крутящий момент больше и доступен почти с холостых оборотов.
Дизельная машина разгоняется динамичнее. Преимущество в крутящем моменте позволило дизелю выиграть несколько метров, а при обгоне в потоке это ваша безопасность. Чем ниже обороты максимального крутящего момента, тем машина динамичнее и безопаснее в потоке. Значит, у нее меньше расход и ниже налог.
Подробности — в видеоматериале.
Алексей Мокрышев, начальник Управления исследований и испытаний силовых агрегатов и их компонентов ФГУП НАМИ: «Мощность автомобиля, которая вписывается в ПТС, — на самом деле это мощность отдельно взятого двигателя. При передаче мощности двигателя к колесам есть неизбежные механические потери».
Получается, что мы платим за лошадей, которых нет. Однако профессионалы ценят в машинах крутящий момент — силу, которую двигатель готов передать на маховик и дальше на колеса.
Тест «Главной дороги» показал, что у бензинового двигателя больше лошадиных сил, но ниже максимальный крутящий момент. А у дизеля наоборот: лошадей меньше, но крутящий момент больше и доступен почти с холостых оборотов.
Дизельная машина разгоняется динамичнее. Преимущество в крутящем моменте позволило дизелю выиграть несколько метров, а при обгоне в потоке это ваша безопасность. Чем ниже обороты максимального крутящего момента, тем машина динамичнее и безопаснее в потоке. Значит, у нее меньше расход и ниже налог.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии