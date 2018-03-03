Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  

    Домогаров объявил об уходе из театра из-за «плюющих в спину коллег»

    1 комментарий
    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Домогаров объявил об уходе из театра <nobr>из-за</nobr> «плюющих в спину коллег»

    Домогаров объявил об уходе из театра из-за «плюющих в спину коллег»

    Домогаров объявил об уходе из театра <nobr>из-за</nobr> «плюющих в спину коллег»
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Народный артист России Александр Домогаров сообщил, что решил покинуть Театр имени Моссовета.

    Уходу из театра, в котором он прослужил более 20 лет, 54-летний актер посвятил эмоциональный пост на своей странице в Facebook. Домогаров объяснил, что его «сняли со спектаклей» и это «очень серьезно».

    Заявление об увольнении, как признался артист, он написал еще 9 января, но оно в настоящее время не подписано. Также Домогаров дал понять, что ему портят жизнь некие «коллеги, которые плюют в спину».

    Александр Домогаров: «Сняли со спектаклей! Так выдерживайте! Чувствую себя спокойнее, чем входить и здороваться с „коллегами“, которые плюют в спину! Не позволю больше по каким-то желаниям увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать на гастроли или не давать».

    Домогаров отметил, что все договоренности с театром со своей стороны выполнит.

    Домогаров объявил об уходе из театра из-за «плюющих в спину коллег». Домогаров, знаменитости, кино, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Позже актер удалил эту запись, однако в СМИ появился ее скрин. В своем новом посте Домогаров сообщил, что отказывается что-либо комментировать, заявив, что ничего больше писать не будет, и призывает следить «за реальными событиями, а не за словами».

    Господа журналисты! Я никогда ничего не комментирую по телефону! Можно было за 30 лет уже выучить!
    Вас интересует т…

    Опубликовано Александром Домогаровым 2 марта 2018 г.


    Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года, за это время он сыграл около десятка ролей, в том числе в таких спектаклях, как «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры», «Милый друг», «Сирано де Бержерак», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и др.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru