Домогаров объявил об уходе из театра из-за «плюющих в спину коллег»

Народный артист России Александр Домогаров сообщил, что решил покинуть Театр имени Моссовета.
Уходу из театра, в котором он прослужил более 20 лет, 54-летний актер посвятил эмоциональный пост на своей странице в Facebook. Домогаров объяснил, что его «сняли со спектаклей» и это «очень серьезно».
Заявление об увольнении, как признался артист, он написал еще 9 января, но оно в настоящее время не подписано. Также Домогаров дал понять, что ему портят жизнь некие «коллеги, которые плюют в спину».
Александр Домогаров: «Сняли со спектаклей! Так выдерживайте! Чувствую себя спокойнее, чем входить и здороваться с „коллегами“, которые плюют в спину! Не позволю больше по каким-то желаниям увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать на гастроли или не давать».
Домогаров отметил, что все договоренности с театром со своей стороны выполнит.
Позже актер удалил эту запись, однако в СМИ появился ее скрин. В своем новом посте Домогаров сообщил, что отказывается что-либо комментировать, заявив, что ничего больше писать не будет, и призывает следить «за реальными событиями, а не за словами».
Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года, за это время он сыграл около десятка ролей, в том числе в таких спектаклях, как «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры», «Милый друг», «Сирано де Бержерак», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и др.
Заявление об увольнении, как признался артист, он написал еще 9 января, но оно в настоящее время не подписано. Также Домогаров дал понять, что ему портят жизнь некие «коллеги, которые плюют в спину».
Александр Домогаров: «Сняли со спектаклей! Так выдерживайте! Чувствую себя спокойнее, чем входить и здороваться с „коллегами“, которые плюют в спину! Не позволю больше по каким-то желаниям увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать на гастроли или не давать».
Домогаров отметил, что все договоренности с театром со своей стороны выполнит.
Позже актер удалил эту запись, однако в СМИ появился ее скрин. В своем новом посте Домогаров сообщил, что отказывается что-либо комментировать, заявив, что ничего больше писать не будет, и призывает следить «за реальными событиями, а не за словами».
Господа журналисты! Я никогда ничего не комментирую по телефону! Можно было за 30 лет уже выучить!Опубликовано Александром Домогаровым 2 марта 2018 г.
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Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года, за это время он сыграл около десятка ролей, в том числе в таких спектаклях, как «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры», «Милый друг», «Сирано де Бержерак», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и др.
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