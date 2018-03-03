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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Дмитрий Яковлев

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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Дмитрий Яковлев

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Дмитрий Яковлев

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Дмитрий Яковлев

      Новый конкурсный день отборочного тура открыл 12-летний участник Дмитрий Яковлев, который прилетел в Москву из сибирского города Колпашево. За него болела вся Томская область.

      Диме нечего вспомнить о кровных родителях и жизни с ними. Осталась только огромная, чудовищная обида. Ведь он оказался не нужен никому из родственников. Но в четыре года Дмитрий Яковлев как будто заново родился — в другой семье среди пятерых сестер и двоих братьев. Он наконец-то начал есть досыта и решил посвятить себя искусству.



      Мальчик исполнил «Песенку о капитане». В первые же секунды его выступления Игорь Крутой нажал зеленую кнопку, его примеру тут же последовал Сергей Лазарев. Виктор Дробыш единственный из жюри удержался и не дал участнику «зеленый» свет. По его словам, он решил, что если мальчик получит одобрение всех четырех судей, то расслабится и не станет выступать на пределе возможностей в следующий раз.

      Поддержать Диму Яковлева приехал руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Он вручил мальчику подарки и отметил артистичность конкурсанта.



      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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