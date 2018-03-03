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    Полиция задержала предполагаемого стрелка из университета Мичигана

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    • Фото: @EllaaaCruzzz / twitter.com
    Полиция задержала предполагаемого стрелка из университета Мичигана

    Полиция задержала предполагаемого стрелка из университета Мичигана

    Полиция задержала предполагаемого стрелка из университета Мичигана
  • Фото: @EllaaaCruzzz / twitter.com

    • Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на территории Центрального мичиганского университета — это 19-летний молодой человек.

    О задержании стрелка сообщили на сайте Центрального мичиганского университета. По данным учебного заведения, операция по его поимке прошла «без происшествий».

    Из сообщения университета: «Подозреваемый в инциденте со стрельбой, который произошел в кампусе Центрального мичиганского университета, сейчас находится под арестом».

    В сообщение также отмечается, что подозреваемого заметили в поезде. Стражи порядка отреагировали на обращение и схватили предполагаемого стрелка.

    Стрельба в университете произошла утром в пятницу. Погибли два человека. Позже стало известно, что огонь открыл афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис-младший. Он застрелил собственных родителей.

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