Утопающие в снегу сахалинцы ныряют в сугробы из окон

Во власти непогоды оказался практически весь Дальний Восток. Школы
Петропавловска-Камчатского — на замке, занятия отменены из-за циклона, который обрушил штормовой ветер и мокрый снег. А до этого буря побывала на Сахалине, завалив остров рекордным количеством осадков.
Жители Сахалина пробираются по улицам, буквально утопая в снегу и ориентируясь только по выступающим дорожным знакам. Самые веселые и находчивые изобрели особую забаву: ныряют из окна в гигантский сугроб.
Последствия сейчас устраняют аварийные и коммунальные службы. Некоторые поселки и города до сих пор без света. Восстановить оперативно электроснабжение мешают гигантские снежные завалы, через которые ремонтники буквально пробиваются к оборванным проводам. До сих пор закрыты автомобильные дороги на юге острова.
Последствия сейчас устраняют аварийные и коммунальные службы. Некоторые поселки и города до сих пор без света. Восстановить оперативно электроснабжение мешают гигантские снежные завалы, через которые ремонтники буквально пробиваются к оборванным проводам. До сих пор закрыты автомобильные дороги на юге острова.
Сахалинская весна. В регионе циклон, по словам местных, на «троечку».Опубликовано НТВ 2 марта 2018 г.
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