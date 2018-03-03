Утопающие в снегу сахалинцы ныряют в сугробы из окон

Сахалинская весна. В регионе циклон, по словам местных, на «троечку». Опубликовано НТВ 2 марта 2018 г.

Жители Сахалина пробираются по улицам, буквально утопая в снегу и ориентируясь только по выступающим дорожным знакам. Самые веселые и находчивые изобрели особую забаву: ныряют из окна в гигантский сугроб.Последствия сейчас устраняют аварийные и коммунальные службы. Некоторые поселки и города до сих пор без света. Восстановить оперативно электроснабжение мешают гигантские снежные завалы, через которые ремонтники буквально пробиваются к оборванным проводам. До сих пор закрыты автомобильные дороги на юге острова.