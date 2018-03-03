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    Утопающие в снегу сахалинцы ныряют в сугробы из окон. Сахалин, весна, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУтопающие в снегу сахалинцы ныряют в сугробы из окон

    Утопающие в снегу сахалинцы ныряют в сугробы из окон

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    Утопающие в снегу сахалинцы ныряют в сугробы из окон

    Утопающие в снегу сахалинцы ныряют в сугробы из окон

    Утопающие в снегу сахалинцы ныряют в сугробы из окон

      Во власти непогоды оказался практически весь Дальний Восток. Школы Петропавловска-Камчатского — на замке, занятия отменены из-за циклона, который обрушил штормовой ветер и мокрый снег. А до этого буря побывала на Сахалине, завалив остров рекордным количеством осадков.

      Жители Сахалина пробираются по улицам, буквально утопая в снегу и ориентируясь только по выступающим дорожным знакам. Самые веселые и находчивые изобрели особую забаву: ныряют из окна в гигантский сугроб.

      Последствия сейчас устраняют аварийные и коммунальные службы. Некоторые поселки и города до сих пор без света. Восстановить оперативно электроснабжение мешают гигантские снежные завалы, через которые ремонтники буквально пробиваются к оборванным проводам. До сих пор закрыты автомобильные дороги на юге острова.

      Сахалинская весна. В регионе циклон, по словам местных, на «троечку».

      Опубликовано НТВ 2 марта 2018 г.

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