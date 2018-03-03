Опасно или полезно: как правильно есть насекомых в экзотических странах

Зрители программы «Еда живая и мертвая» задались вопросом, а не опасно ли есть насекомых, находясь на отдыхе в экзотических странах, где это считается нормальным.

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Употребление насекомых в пищу — обычное дело в тропиках. Но мода эта уже пришла и в Европу. Ведь, например, в 100 граммах тарантулов содержится 63 грамма белка, это почти в 2,5 раза больше, чем в крольчатине. Кстати, и выращивать насекомых значительно быстрее и дешевле. Например, на ферме во французской Тулузе культивируют сверчков и мучных червей. На вкус они чем-то напоминают креветок, а их пригламуренной версией там даже украшают десерты.



Есть мнение, что именно насекомые в будущем спасут человечество от голода. Всемирная Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН признала съедобными 1400 видов летающих и ползающих. Кроме белка, в них еще много полезного. Например, в панцире есть хитин и его производное хитозан — они обладают антиоксидантными, антибактериальными, противоопухолевыми свойствами и способствуют укреплению костей и связок. А еще нормализуют холестериновый обмен, что помогает снизить вес.



Впрочем, на хитин у некоторых бывает сильная аллергия. Причем проявиться она может не сразу, а только после второго контакта с продуктом. Поэтому пробовать экзотику лучше в два этапа, по чуть-чуть и не на пустой желудок. Кроме того, в южных странах стоит отдать предпочтение не сушеным, а термически обработанным, например, жареным насекомым. Под действием высоких температур разрушаются и бактерии, и яды, которые могут содержаться в членистоногих. Но в целом насекомые — это вполне съедобно.