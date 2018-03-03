Топ-5 самых здоровых кухонь мира

Русскую кухню диетологи редко включают в списки самых здоровых диет народов мира — говорят про обилие жирного, мучного, сладкого. В итоге и болезни, и продолжительность жизни не очень. Ну а кто же в лидерах? И что они едят?

434 долгожители

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1. Японская



Средняя продолжительность жизни в Японии — больше 83 лет, это мировой рекорд. Главным фактором успеха ученые называют «вашоку» — дословно «гармония в еде». Это японская пищевая культура, в которой важно не только что, но и как. Это почти искусство: необычная подача блюд, неторопливость (палочками не поспешишь). Благодаря большому количеству водорослей и других морепродуктов Япония — одна из немногих стран, где у жителей редко наблюдается дефицит йода. И важно, что на столе у них всегда разнообразие.



Японцы пробуют до 100 видов еды в неделю, европейцы — 45, а американцы только 30. При этом в среднем японец потребляет калорий на 25% меньше, чем тот же американец. При большем разнообразии можно наесться меньшим количеством.



Мясо при этом едят редко, в основном свинину, которая, как говорит современная наука, легче для организма и содержит больше витаминов. Самая высокая концентрация долгожителей в Японии — на острове Окинава. Научный эксперт программы «Еда живая и мертвая» там побывал и особо отметил маленький размер порций вместе с большим разнообразием продуктов.



2. Корейская



С долгожительского пьедестала японцев вот-вот могут сместить их соседи — корейцы. Согласно недавнему исследованию, страной с самой высокой продолжительностью жизни уже через несколько лет станет Южная Корея. Это связано и с качеством местной медицины, и с культурой питания. Например, традиционную для всей Азии проблему избытка соли в рационе здесь хотя бы частично решает любовь местных жителей к острому. Например, без кимчи не обходится ни одна трапеза.



Кимчи — это, по сути, любые «ферментированные», то есть квашеные овощи. В России больше всего известен вариант с пекинской капустой. В заправку входят дайкон, зеленый лук, обязательно корень имбиря, чеснок, перец чили. В целом в рационе корейцев преобладают крупы и овощи, а из животных белков — легкие рыба и свинина.



3. Итальянская



В Европе самые известные островки долголетия находятся в Италии. Конечно, значение имеет и генетика — именно с ней изначально связывали высокую продолжительность жизни. Но исследования показали, что гены — это всего 20% успеха. Гораздо важнее регулярная физическая нагрузка и правильная еда.



В итальянских деревнях с самой высокой продолжительность жизни, Камподимеле и Молоккьо, кухня выглядит не так, как привыкли туристы: никакой пиццы с обилием сыра и пасты с жирными заправками. В основном овощи, бобовые, рыба и злаки. Конечно, оливковое масло. Мясо на столе — редкий гость. Важна еще и регулярность приема пищи — там едят 2–3 раза день, в строго определенное время. И наука это одобряет.



4. Французская



Никаких перекусов на ходу — этот принцип стараются соблюдать и французы. Если получать удовольствие от каждого кусочка, то можно наесться и маленькой порцией. Именно поэтому даже вопреки любви к багетам, эклерам, жирным соусам и поздним ужинам французы остаются одной из самых стройных наций мира — в целом калорийность рациона у них довольно низка. Завтракать они предпочитают плотно, а вовсе не круассаном и кофе, как думают многие.



Йогурты, сыры и другие типичные для Франции кисломолочные продукты — отличный источник белка, кальция и полезных бактерий, помогающих работе кишечника. При этом в готовке французы часто используют сливочное масло и не видят в этом ничего страшного. Правильно: несколько лет назад наука его реабилитировала. Главное — знать меру.



5. Кавказская



Ну и, конечно, в этой пятерке никак нельзя обойтись без кавказских долгожителей. Кухня этих мест известна обилием кисломолочных напитков, мягких и твердых сыров, которые принято употреблять с зеленью и овощами. А вот очень уж много мяса, вопреки стереотипу, кавказцы не ели никогда.



Как и в других регионах, славящихся своими долгожителями, на Кавказе принято есть 2–3 раза в день, без перекусов. И обжорство там не в почете.



Казалось бы, они очень разные: итальянцы, корейцы, кавказцы, французы и японцы. Но долголетие им обеспечивают одни и те же хорошо исследованные современной наукой принципы: никакого переедания, больше овощей и круп, меньше мяса, а сам прием пищи не на бегу, а как ритуал, когда ешь с чувством, с толком, с расстановкой. Правила несложные и не зависят от того, где живешь.