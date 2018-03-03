«Позорный Брестский мир»: 100 лет одному из самых спорных событий XX века

Сегодня исполняется ровно 100 лет событию, которое историки называют «настоящей катастрофой». В марте 1918 года Россия, где после революции уже несколько месяцев правили большевики, вышла из Первой мировой войны, подписав Брестский мир. Последствия были тяжелыми: страна лишилась огромной территории и должна была выплатить колоссальные репарации. Собственный корреспондент НТВ в Белоруссии Сергей Савин собрал мнения экспертов и потомков участников тех событий.

В советское время про сепаратный договор и выход из Первой мировой старались лишний раз не вспоминать, поэтому оригинальных свидетельств немного.



Андрей Воробей, руководитель группы реконструкторов «Рубеж»: «Конечно же, чисто идеологический момент. Всем известна фраза „позорный Брестский мир“».



Первым делом после захвата власти большевики выдвинули декрет о мире, чтобы любым образом прекратить воевать — старой армии нет, новой тоже нет, сил нет, развал полный.



На переговоры в усадьбу Скоки, где было заключено временное перемирие, советская делегация, чтобы продемонстрировать классовое равенство в новой республике, взяла с собой представителей пролетариата — матроса, солдата и крестьянина, шокировав немецких генералов. Принц Леопольд с иронией писал в дневнике, что из вин они предпочитали покрепче и постоянно путались в столовых приборах.



После этого в Брест приезжали уже исключительно профессиональные политики и дипломаты. Германия выставляла унизительные требования — отторжение значительных территорий и громадные компенсации. Доходило до самоубийств. Не выдержал генерал-майор Скалон. Ленин требовал тянуть время и подписывать, лишь когда поставят ультиматум.



Сергей Волков, российский историк, доктор исторических наук, профессор: «Расчет был на революцию не только в Германии — на мировую революцию. Этот расчет трудно назвать здравым, но такой расчет был, безусловно».



Выход из войны был необходим большевикам, чтобы удержать полученную власть внутри России. В самой партии насчет мира тоже были расхождения. Считается, что проблем добавил и Лев Троцкий, покинувший второй раунд переговоров со знаменитой формулировкой: ни войны, ни мира, армию демобилизовать. В ответ немцы просто начали наступление, как они писали, нелепое и смешное, и остановить их было некому.



Из очень нехорошей ситуация стала отчаянно плохой. До Петербурга было рукой подать, немцы вошли в Минск. ЦИК партии постановил: подписывать мир на любых условиях. Однако ставить свое имя под историческим документом никто не хотел. В итоге в Брестскую крепость отправили самого молодого — наркома финансов Григория Сокольникова. Он свободно владел шестью языками. 3 марта в Белом дворце, где размещалась ставка немецкого командования, документ был подписан.



Брестский мир, как и говорил Владимир Ленин, оказался похабным, территориальные потери — колоссальными: на отторгаемых землях проживала треть населения страны. Плюс денежные репарации — два вагона золота, почти 100 тонн металла.



Председатель советской делегации Григорий Сокольников потом еще сделает хорошее дело. Конвертируемый советский червонец — его детище. Но брестский мир мира его жизни не добавит. В 36 его арестуют, в 39 — убьют в камере по приказу Сталина. Родная дочь об отце впервые услышит в ссылке — во втором классе от чужих людей и официальную версию властей: «английский и японский шпион, отравлял колодцы и пускал под откосы поезда».



А в роковом 1918 году документ о мире вскоре станет фиктивной бумажкой. В ноябре в Германии все-таки случится революция, она проиграет войну, кайзера свергнут. Авторитет Ленина взлетит, но прежних границ страна не вернет. Более того, скандальный мир еще и подольет масла в огонь гражданской войны. Спорить о причинах и следствиях случившегося историки будут еще не один десяток лет.



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