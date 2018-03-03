Врачи посадили Трампа на диету

Дональд Трамп перешел на более правильное питание по рекомендации своего лечащего врача. Президент США отказался от фастфуда, который, по информации СМИ, является его любимой пищей.
По информации агентства Bloomberg, в январе лечащий врач Трампа Рони Джексон посоветовал ему употреблять меньше жиров и углеводов, а также регулярно выполнять упражнения. Отмечается, что вес американского лидера (108,4 килограмма) всего на 400 граммов не достигает установленных Центром по контролю и профилактике заболеваний границ ожирения.
Источники издания сообщают, что президент США прислушался к советам врача и соблюдает режим питания. С гамбургером его последний раз видели целых две недели назад.
Ранее главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал об итогах первой диспансеризации Трампа на посту президента. По словам медика, у американского лидера «отменное здоровье» и нет никаких проблем с головой.
Источники издания сообщают, что президент США прислушался к советам врача и соблюдает режим питания. С гамбургером его последний раз видели целых две недели назад.
Ранее главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал об итогах первой диспансеризации Трампа на посту президента. По словам медика, у американского лидера «отменное здоровье» и нет никаких проблем с головой.
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