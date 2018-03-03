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    На Филиппинах родился «мальчик-единорог»

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    На Филиппинах родился «мальчик-единорог»

    На Филиппинах родился <nobr>«мальчик-единорог»</nobr>

    На Филиппинах на свет появился мальчик с врожденным пороком развития черепа — энцефалоцеле. Из-за него у малыша на голове образовалась опухоль, которая похожа на рог.

    Медики не выявили аномалию в период беременности, поэтому для родителей заболевание сына стало неожиданностью, передает Daily Mail.


    К счастью, анализы показали, что опухоль доброкачественная, а мозг малыша не задет. В ближайшие недели ему предстоит операция, в ходе которой врачи уберут дефект. Медики уверены, что после этого мальчик быстро пойдет на поправку.

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