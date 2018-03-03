На Филиппинах родился «мальчик-единорог»

На Филиппинах на свет появился мальчик с врожденным пороком развития черепа — энцефалоцеле.
Из-за него у малыша на голове образовалась опухоль, которая похожа на рог.
Медики не выявили аномалию в период беременности, поэтому для родителей заболевание сына стало неожиданностью, передает Daily Mail.
К счастью, анализы показали, что опухоль доброкачественная, а мозг малыша не задет. В ближайшие недели ему предстоит операция, в ходе которой врачи уберут дефект. Медики уверены, что после этого мальчик быстро пойдет на поправку.
Seven-week-old baby has a 'horn' growing from his head https://t.co/lyM3aAzUNm— Daily Mail Online (@MailOnline) 2 марта 2018 г.
К счастью, анализы показали, что опухоль доброкачественная, а мозг малыша не задет. В ближайшие недели ему предстоит операция, в ходе которой врачи уберут дефект. Медики уверены, что после этого мальчик быстро пойдет на поправку.
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