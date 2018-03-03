Подросток планировал устроить теракт на концерте Бибера в Великобритании

17-летний британец Ллойд Гантон планировал устроить террористическую атаку на концерте популярного американского исполнителя Джастина Бибера.
По информации газеты The Telegraph, Гантон написал несколько записок, в которых говорилось об атаках на концерте Бибера в столице Уэльса Кардиффе. В одном из них подросток называет себя солдатом запрещенного в России «Исламского государства» и говорит, что «атаковал Кардифф, потому что ваше правительство бомбит Сирию и Ирак».
Во время обысков в доме Гантона полицейские обнаружили спрятанные в школьном рюкзаке нож и молоток. По мнению следователей, подросток планировал использовать их как оружие после наезда машиной на толпу.
Обвиняемый не признал свою вину. Он заявил, что всего лишь «испытывал глупый интерес к сценам насилия», но даже не думал о настоящем теракте. Однако суд признал Гантона виновным и приговорил к пожизненному заключению.
Из заявления судьи: «Я уверен, что вы планировали массовое убийство. Я не могу заранее сказать, когда смогу быть уверенным в том, что вы не представляете опасности».
Уточняется, что Гантон может подать прошение о досрочном освобождении через 11 лет.
Во время обысков в доме Гантона полицейские обнаружили спрятанные в школьном рюкзаке нож и молоток. По мнению следователей, подросток планировал использовать их как оружие после наезда машиной на толпу.
Обвиняемый не признал свою вину. Он заявил, что всего лишь «испытывал глупый интерес к сценам насилия», но даже не думал о настоящем теракте. Однако суд признал Гантона виновным и приговорил к пожизненному заключению.
Из заявления судьи: «Я уверен, что вы планировали массовое убийство. Я не могу заранее сказать, когда смогу быть уверенным в том, что вы не представляете опасности».
Уточняется, что Гантон может подать прошение о досрочном освобождении через 11 лет.
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