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    «Покупатель из ночных кошмаров»: в Совфеде высказались о разрыве контрактов с «Нафтогазом»

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    «Покупатель из ночных кошмаров»: в Совфеде высказались о разрыве контрактов с «Нафтогазом»

    «Покупатель из ночных кошмаров»: в Совфеде высказались о разрыве контрактов с «Нафтогазом»

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение «Газпрома» о расторжении контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» после решения Стокгольмского арбитража. По его мнению, этот шаг давно назрел.

    Алексей Пушков, сенатор: «Расторжение контрактов с „Нафтогазом“ — абсолютно оправданный и назревший шаг. Такой „покупатель“, как нынешняя Украина, — это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев — и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам еще покажет бандерову мать».

    Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов. По результатам двух разбирательств российская компания должна выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

    «Газпром» назвал решение арбитража нарушающим баланс интересов сторон и объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом».

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