«Все настолько легко»: в «Нафтогазе» придумали, как обхитрить «Газпром»

В «Нафтогазе» заявили, что намерены взыскать российский газ в Германии, если «Газпром» откажется выплатить компенсацию в 2,6 млн долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире телеканала Zik.
Юрий Витренко, главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины»: «Мы знаем, что у „Газпрома“ очень много ликвидных активов в Европе, которые мы можем взыскать, поэтому я не думаю, что они его (решение — ред.) не выполнят. Тот же газ газпромовский, который поступает Германию. В Германии ликвидный рынок газа. Мы забираем их газ, продаем на бирже, получаем деньги — все. Все настолько легко».
Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,673 млрд долларов «в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем было предусмотрено контрактом». По результатам двух разбирательств российская компания должна выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.
В «Газпроме» решение арбитража назвали нарушающим баланс интересов сторон и объявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит голубого топлива.
Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,673 млрд долларов «в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем было предусмотрено контрактом». По результатам двух разбирательств российская компания должна выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.
В «Газпроме» решение арбитража назвали нарушающим баланс интересов сторон и объявили о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит голубого топлива.
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