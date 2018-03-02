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    «Нафтогаз» хочет пересмотреть тариф на транзит российского газа

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    «Нафтогаз» хочет пересмотреть тариф на транзит российского газа

    «Нафтогаз» хочет пересмотреть тариф на транзит российского газа

    НАК «Нафтогаз Украины» планирует направить письмо «Газпрому» с предложением пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко. В случае, если договориться не удастся, «Нафтогаз» готов обратиться в арбитраж.

    Витренко напомнил, что ранее они уже пытались добиться пересмотра тарифов начиная с 2010 года, но Стокгольмский арбитраж требование не удовлетворил.

    Юрий Витренко, коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины»: «Трибунал не удовлетворил эти требования, сказал: смотрите, то письмо, которое вы направляли в 2009 году, не отвечает формальным требованиям, поэтому мы тариф пересмотреть не можем. Сейчас „Нафтогаз“ работает над новым письмом, которое уже будет отвечать всем формальностям. И в ближайшее время такое письмо будет в „Газпром“ отправлено».

    Если договориться с «Газпромом» не удастся, то «Нафтогаз» снова обратится в арбитраж, заявил Витренко в эфире телеканала Zik.

    Юрий Витренко: «Будет процедура, когда мы скажем — давайте вначале переговоры. Если мы не договоримся на переговорах, тогда, возможно, будет новый арбитраж. Расчеты все мы предоставим и тогда, если переговоры не закончатся как-то нормально, мы будем говорить о том, какой тариф мы требуем через арбитраж».

    Ранее «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит голубого топлива после решения Стокгольмского арбитража, которое назвали нарушающим баланс интересов сторон.

    Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что одностороннее расторжение контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» невозможно. И пригрозил обратиться в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба.

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