Была ли девочка: в Кронштадте ищут подростка, свалившегося с чердака в коммуналку

В Кронштадте разбираются в таинственной истории, которая произошла накануне вечером в одной из коммунальных квартир на улице Восстания. Жильцы утверждают, что им буквально на голову свалилась 12-летняя девочка.

Со слов жильцов квартиры, всё произошло в точности, как в шлягере Максима Леонидова «Девочка-видение». Вот только обстоятельства этой истории оказались более загадочными. Девять вечера, внезапный грохот, из ванной комнаты выходит подросток в верхней одежде. Отряхнулась, заплакала и направилась к выходу из квартиры.



Ольга Дудова, жительница дома №5 по ул. Восстания (г. Кронштадт): «Мимо меня проходит девочка. Я удивилась, как она сюда попала. У нас домофон, и просто так в подъезд не попадешь. Она говорит, что упала».



Первая реакция, конечно, шок. У неудачливого руфера даже не спросили имени. И сейчас корят себя за то, что не вызвали врача. Оглянулись посмотреть, а ее уже и след простыл. Спохватились, сфотографировали дыру в потолке, но девочка в объектив уже не попала. Восстанавливать ее образ остается только по памяти. Была одета в черную куртку, носила лосины, светлую шапочку с помпоном и шарф.



От этой мистерии остался лишь пакет с мусором. Дырку в потолке спешно заколотили фанерными листами, чтобы не дай бог еще кто-нибудь не провалился. Но зато у коммунальщиков вызывает сомнения то, насколько спокойно дематериализовалась девочка. Ведь упав с такой высоты, едва ли можно остаться без повреждений, а высота потолков в этом помещении — без малого три с половиной метра.



Расследование этой мистической истории инициировали в администрации. Проверили по больницам — без результатов. Опечатали чердак, спустились на этаж ниже, и тут вскрываются новые подробности.



Дом с 24-комнатной коммунальной квартирой построили еще в середине XIX века, а капремонта здесь не было больше 50 лет. Очевидно, за это время уже прогнили деревянные перекрытия. Пугает и старая проводка. Однако дом так и не признали аварийным.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.