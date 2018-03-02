Грудинин улетел в Сибирь вместо участия в теледебатах

Кандидаты в президенты продолжают предвыборную агитацию. Борис Титов посетил Воронеж, Павел Грудинин отправился в Сибирь, а Григорий Явлинский побывал в Подмосковье.

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Борис Титов этот день провел в Воронеже. Утром он побывал на мясокомбинате «Заречный», где выращивают мраморную говядину. Завод входит в большой агрокомплекс, включающий 12 собственных ферм. Оттуда Титов отправился в дельфинарий, а потом — на форум сельхозпроизводителей. Бизнес-омбудсмен говорил о необходимости господдержки малого бизнеса и, в частности, фермеров.



А Павел Грудинин улетел в Сибирь. Первым пунктом его поездки значился Ангарск. Для встречи с избирателями выбрали местный дом культуры, в то время как сегодня политика ждали в Москве на теледебатах. Но в них кандидат от КПРФ не участвовал. Накануне, выступая в эфире, он назвал этот формат «базаром» и «балаганом», после чего ушел из студии.



Другой кандидат, Григорий Явлинский, сегодня представлял свою предвыборную программу жителям Сергиева Посада. Лидер «Яблока» сделал акцент на экономических реформах.



Подробности — в видеоматериале.