На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в закон о выборах президента

Поправки в закон о выборах президента поступили на рассмотрение Госдумы. Их инициатором стала фракция ЛДПР.

Речь идет об ужесточении требований к кандидатам. В частности, претендент на высший государственный пост обязан отслужить в армии или иметь справку из военкомата об освобождении. Женщин этот пункт не касается. Кандидат также должен пройти проверку на допуск к гостайне, то есть не иметь близких родственников за границей. И еще — предъявить справку о состоянии здоровья.



Владимир Жириновский: «Вот образец я — службу проходил, счетов нет, родственников за границей нет, проверен тысячу раз, заболеваний нет — самая пухлая папка со всеми анализами за все годы».



Как отмечают авторы этого законопроекта, как раз именно эти положения уже есть в законе о госслужбе.