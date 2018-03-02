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    На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в закон о выборах президента. Жириновский, законодательство, ЛДПР, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа рассмотрение в Госдуму поступили поправки в закон о выборах президента

    На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в закон о выборах президента

    2 комментария
    На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в закон о выборах президента

    На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в закон о выборах президента

    На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в закон о выборах президента

      Поправки в закон о выборах президента поступили на рассмотрение Госдумы. Их инициатором стала фракция ЛДПР.

      Речь идет об ужесточении требований к кандидатам. В частности, претендент на высший государственный пост обязан отслужить в армии или иметь справку из военкомата об освобождении. Женщин этот пункт не касается. Кандидат также должен пройти проверку на допуск к гостайне, то есть не иметь близких родственников за границей. И еще — предъявить справку о состоянии здоровья.

      Владимир Жириновский: «Вот образец я — службу проходил, счетов нет, родственников за границей нет, проверен тысячу раз, заболеваний нет — самая пухлая папка со всеми анализами за все годы».

      Как отмечают авторы этого законопроекта, как раз именно эти положения уже есть в законе о госслужбе.

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