Заклеившая рот второклассницы учительница уволилась из петербургской школы

В городской прокуратуре рассказали, чем завершилась громкая история в школе №474.
Учительница, заклеившая второкласснице рот скотчем, уволилась из школы. Об этом сообщили в городской прокуратуре. Сегодня ведомство завершило проверку по факту инцидента.
Стало известно, что случай с девочкой, которая якобы громко разговаривала на уроке, не единственный. Подобная воспитательная мера была применена как минимум к двум воспитанникам 474-й школы в поселке Парголово.
Как заявили в прокуратуре, своими действиями педагог грубо нарушила закон об образовании и посягнула на человеческое достоинство ученицы.
Парголовским инцидентом заинтересовалась не только прокуратура, но и Следственный комитет, чиновники администрации Выборгского района Петербурга, а также детский омбудсмен.
Однако многие тогда встали на сторону педагога. Мама одного из школьников заявила, что конфликт у преподавательницы произошел с теми родителями, дети которых просто плохо учатся.
Стало известно, что случай с девочкой, которая якобы громко разговаривала на уроке, не единственный. Подобная воспитательная мера была применена как минимум к двум воспитанникам 474-й школы в поселке Парголово.
Как заявили в прокуратуре, своими действиями педагог грубо нарушила закон об образовании и посягнула на человеческое достоинство ученицы.
Парголовским инцидентом заинтересовалась не только прокуратура, но и Следственный комитет, чиновники администрации Выборгского района Петербурга, а также детский омбудсмен.
Однако многие тогда встали на сторону педагога. Мама одного из школьников заявила, что конфликт у преподавательницы произошел с теми родителями, дети которых просто плохо учатся.
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