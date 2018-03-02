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    Заклеившая рот второклассницы учительница уволилась из петербургской школы. Санкт-Петербург, дети и подростки, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗаклеившая рот второклассницы учительница уволилась из петербургской школы

    Заклеившая рот второклассницы учительница уволилась из петербургской школы

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    Заклеившая рот второклассницы учительница уволилась из петербургской школы

    Заклеившая рот второклассницы учительница уволилась из петербургской школы

      В городской прокуратуре рассказали, чем завершилась громкая история в школе №474.

      Учительница, заклеившая второкласснице рот скотчем, уволилась из школы. Об этом сообщили в городской прокуратуре. Сегодня ведомство завершило проверку по факту инцидента.

      Стало известно, что случай с девочкой, которая якобы громко разговаривала на уроке, не единственный. Подобная воспитательная мера была применена как минимум к двум воспитанникам 474-й школы в поселке Парголово.

      Как заявили в прокуратуре, своими действиями педагог грубо нарушила закон об образовании и посягнула на человеческое достоинство ученицы.

      Парголовским инцидентом заинтересовалась не только прокуратура, но и Следственный комитет, чиновники администрации Выборгского района Петербурга, а также детский омбудсмен.

      Однако многие тогда встали на сторону педагога. Мама одного из школьников заявила, что конфликт у преподавательницы произошел с теми родителями, дети которых просто плохо учатся.

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