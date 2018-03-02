Опубликовано видео обмена российских пограничников на украинских

В Белгородской области состоялся обмен пограничниками между Россией и Украиной. ФСБ опубликовала видео операции.
Обмен пограничниками состоялся по схеме «два на два». Операция прошла в районе пункта пропуска «Нехотеевка».
Украина вернула России двоих пограничников — В. Кузнецова и А. Кулуба. На кадрах видно, что операция прошла спокойно. Никаких внештатных ситуаций не возникло. На записи запечатлено, как после обмена участники операции сели в автобусы и разъехались.
Российские пограничники с июня минувшего года находились под стражей в Херсоне. Кузнецов и Кулуб были задержаны, когда в ходе выполнения служебного задания на территории Республики Крым потеряли ориентировку на местности и случайно пересекли границу.
В обмен на их освобождение российская сторона передала Киеву двоих украинских пограничников — Дзюбака и Марцоня. Они были задержаны в октябре 2017-го за незаконное пересечение российско-украинской границы.
Украина вернула России двоих пограничников — В. Кузнецова и А. Кулуба. На кадрах видно, что операция прошла спокойно. Никаких внештатных ситуаций не возникло. На записи запечатлено, как после обмена участники операции сели в автобусы и разъехались.
Российские пограничники с июня минувшего года находились под стражей в Херсоне. Кузнецов и Кулуб были задержаны, когда в ходе выполнения служебного задания на территории Республики Крым потеряли ориентировку на местности и случайно пересекли границу.
В обмен на их освобождение российская сторона передала Киеву двоих украинских пограничников — Дзюбака и Марцоня. Они были задержаны в октябре 2017-го за незаконное пересечение российско-украинской границы.
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