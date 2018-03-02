Разборка с перестрелкой на севере Петербурга попала на видео

В Сети появилось видео стрельбы на севере Петербурга, в результате которой один человек погиб, а второй ранен.
На кадрах мужчина обычного телосложения прячется за машиной в кармане доме на улице Сикейроса и совершает неоднократные выстрелы в сторону автостоянки.
Судя по реакции стрелка, который периодически наклоняется, по нему также ведут огонь. Прекратилась перестрелка после того, как место спешно покинул темный автомобиль, а мужчина, попавший в кадр, спрятал оружие и также быстро удалился. Следователи сегодня установили и допросили свидетелей, назначили экспертизы и занимаются поиском лиц, совершивших преступление.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Убийство».
Как выяснила «Фонтанка», убийцей оказался выходец с Северного Кавказа по имени Ибрагим. Он занимался теневым бизнесом. Его жертвами стали 32-летний Абу Давлетбаев (он погиб) и 46-летний Дмитрий Андрианов (мужчина отказался от дачи показаний, пока у него не появится адвокат). Последние были связаны с кражами и убийствами.
Встреча в паркинге была запланирована. Обе стороны припасли оружие. Сначала был разговор, а потом и кулачный поединок, завершившийся стрельбой.
Судя по реакции стрелка, который периодически наклоняется, по нему также ведут огонь. Прекратилась перестрелка после того, как место спешно покинул темный автомобиль, а мужчина, попавший в кадр, спрятал оружие и также быстро удалился. Следователи сегодня установили и допросили свидетелей, назначили экспертизы и занимаются поиском лиц, совершивших преступление.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Убийство».
Как выяснила «Фонтанка», убийцей оказался выходец с Северного Кавказа по имени Ибрагим. Он занимался теневым бизнесом. Его жертвами стали 32-летний Абу Давлетбаев (он погиб) и 46-летний Дмитрий Андрианов (мужчина отказался от дачи показаний, пока у него не появится адвокат). Последние были связаны с кражами и убийствами.
Встреча в паркинге была запланирована. Обе стороны припасли оружие. Сначала был разговор, а потом и кулачный поединок, завершившийся стрельбой.
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