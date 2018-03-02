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    Волонтеры будут помогать ЦИК на выборах. волонтеры, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолонтеры будут помогать ЦИК на выборах

    Волонтеры будут помогать ЦИК на выборах

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    Волонтеры будут помогать ЦИК на выборах

    Волонтеры будут помогать ЦИК на выборах

    Волонтеры будут помогать ЦИК на выборах

      Пять волонтерских организаций заключили соглашение о помощи Центризбиркому на выборах. Церемония подписания документа прошла сегодня в здании ЦИК.

      Одна из задач добровольцев — помогать в день голосования людям с ограниченными возможностями. Чем еще займутся волонтеры, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

      Элла Памфилова: «Очень много нововведений. Мы ведем огромную информационно-разъяснительную работу, в связи особенно с новым механизмом „мобильный избиратель“. Конечно, требуется помощь, очень важно будет, если волонтеры, наши молодежные избирательные комиссии, также примут в этом участие».

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