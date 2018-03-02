В Пентагоне признали бесполезность ПРО США перед российскими ракетами

Реакция Вашингтона на военную часть послания президента России Владимира Путина последовала почти незамедлительно. Наиболее предметно о новом российском оружии высказался командующий стратегическими силами США генерал Джон Хайтен.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, Хайтен признал, что существующих оборонительных систем в США недостаточно для того, чтобы закрыться от «новой российской угрозы».
Хайтен сказал, что нужно развивать новые технологии. В частности, генерал отметил необходимость развития радаров орбитального базирования для перехвата новых сверхзвуковых российских ракет. По словам Хайтена, у США есть такие технологии, но пока деньги Пентагон тратит совершенно на другие цели.
Джон Хайтен: «Наши военные строят архитектуру, направленную в первую очередь против баллистических угроз. А противники наблюдали за этим и теперь делают ставку на гиперзвуковое оружие и аппараты с возможностью маневрирования».
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Хайтен сказал, что нужно развивать новые технологии. В частности, генерал отметил необходимость развития радаров орбитального базирования для перехвата новых сверхзвуковых российских ракет. По словам Хайтена, у США есть такие технологии, но пока деньги Пентагон тратит совершенно на другие цели.
Джон Хайтен: «Наши военные строят архитектуру, направленную в первую очередь против баллистических угроз. А противники наблюдали за этим и теперь делают ставку на гиперзвуковое оружие и аппараты с возможностью маневрирования».
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
Комментарии