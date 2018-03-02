В Пентагоне признали бесполезность ПРО США перед российскими ракетами

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

Как отмечает, Хайтен признал, что существующих оборонительных систем в США недостаточно для того, чтобы закрыться от «новой российской угрозы».Хайтен сказал, что нужно развивать новые технологии. В частности, генерал отметил необходимость развития радаров орбитального базирования для перехвата новых сверхзвуковых российских ракет. По словам Хайтена, у США есть такие технологии, но пока деньги Пентагон тратит совершенно на другие цели.: «Наши военные строят архитектуру, направленную в первую очередь против баллистических угроз. А противники наблюдали за этим и теперь делают ставку на гиперзвуковое оружие и аппараты с возможностью маневрирования».