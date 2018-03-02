Путин дал старт работе двух электростанций в Калининградской области

Калининградская область теперь будет полностью обеспечена собственным электричеством, а не получать ее частично из Прибалтики и Белоруссии. Сразу две теплоэлектростанции сегодня были введены в строй. На церемонии присутствовал Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин дал старт работе Маяковской и Талаховской ТЭС в Калининградской области, передает корреспондент НТВ Роман Соболь.
Для Калининграда этот вопрос не праздный. Существующая ТЭЦ-2, которая обеспечивала область электроэнергией, работала на грани своих возможностей. Периодически случались блэкауты. Так было в 2013 году, когда 650 тысяч жителей области несколько часов сидели при свечах. Не работал городской транспорт, и даже воды в домах не было.
Два года назад президент поручил проработать программу энергобезопасности для западного форпоста России. Сегодня первые две станции введены в строй.
Владимир Путин: «Я вас всех поздравляю еще раз, всех — рабочих, инженеров, специалистов всех уровней и направлений. Желаю успехов».
После того как была проведена церемония торжественного открытия двух энергообъектов, Владимир Путин отправился на форум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Этот форум объединил региональных журналистов, которые пишут на злободневные, остросоциальные темы. Разумеется, в первую очередь их интересовало здравоохранение и, в частности, предложенная вчера президентом так называемая программа долголетия 80+.
Журналисты спрашивали президента, как доставить современную медицинскую помощь в самые далекие уголки России.
Владимир Путин: «Дополнительно в 2018-м выделено 1,2 млрд рублей, по-моему, на создание фельдшерских и фельшерско-акушерских пунктов на селе. Это первое. Второе — выделено 2,5 млрд рублей дополнительно для создания передвижных медицинских пунктов обслуживания — на закупку транспорта, на приобретение соответствующего оборудования. И выделены дополнительные средства на подготовку кадров».
После вопросов медицины заговорили об образовании. Обсуждали профтехобразование и программу «Лидеры России», которая предполагает подготовку будущих управленцев.
Владимир Путин: «„Лидеры России“ — это только один из инструментов создания так называемых социальных лифтов. Мне бы очень хотелось, чтобы эти социальные лифты у нас работали по всей стране и чтобы была создана такая надежная функционирующая на всей территории страны система выборки кадров».
Также поднималась тема экологии. Кроме того, Путин подробно говорил о системах новейшего вооружения, о которых было заявлено накануне в послании Федеральному собранию.
Для Калининграда этот вопрос не праздный. Существующая ТЭЦ-2, которая обеспечивала область электроэнергией, работала на грани своих возможностей. Периодически случались блэкауты. Так было в 2013 году, когда 650 тысяч жителей области несколько часов сидели при свечах. Не работал городской транспорт, и даже воды в домах не было.
Два года назад президент поручил проработать программу энергобезопасности для западного форпоста России. Сегодня первые две станции введены в строй.
Владимир Путин: «Я вас всех поздравляю еще раз, всех — рабочих, инженеров, специалистов всех уровней и направлений. Желаю успехов».
После того как была проведена церемония торжественного открытия двух энергообъектов, Владимир Путин отправился на форум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Этот форум объединил региональных журналистов, которые пишут на злободневные, остросоциальные темы. Разумеется, в первую очередь их интересовало здравоохранение и, в частности, предложенная вчера президентом так называемая программа долголетия 80+.
Журналисты спрашивали президента, как доставить современную медицинскую помощь в самые далекие уголки России.
Владимир Путин: «Дополнительно в 2018-м выделено 1,2 млрд рублей, по-моему, на создание фельдшерских и фельшерско-акушерских пунктов на селе. Это первое. Второе — выделено 2,5 млрд рублей дополнительно для создания передвижных медицинских пунктов обслуживания — на закупку транспорта, на приобретение соответствующего оборудования. И выделены дополнительные средства на подготовку кадров».
После вопросов медицины заговорили об образовании. Обсуждали профтехобразование и программу «Лидеры России», которая предполагает подготовку будущих управленцев.
Владимир Путин: «„Лидеры России“ — это только один из инструментов создания так называемых социальных лифтов. Мне бы очень хотелось, чтобы эти социальные лифты у нас работали по всей стране и чтобы была создана такая надежная функционирующая на всей территории страны система выборки кадров».
Также поднималась тема экологии. Кроме того, Путин подробно говорил о системах новейшего вооружения, о которых было заявлено накануне в послании Федеральному собранию.
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