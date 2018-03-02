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    «Пухнет от голода»: Савченко сравнили с Ким Кардашьян

    1 комментарий
    • Фото: tetiana.montian.7 /facebook.com
    «Пухнет от голода»: Савченко сравнили с Ким Кардашьян

    «Пухнет от голода»: Савченко сравнили с Ким Кардашьян

    «Пухнет от голода»: Савченко сравнили с Ким Кардашьян
  • Фото: tetiana.montian.7 /facebook.com

    • Объектом бурного обсуждения в социальных сетях в пятницу стала депутат Верховной рады Надежда Савченко.

    Пользователи спорят из-за фотографии, которую опубликовала в Facebook украинский адвокат Татьяна Монтян. На снимке парламентарий стоит в профиль и общается со съемочной группой. Монтян подписала свой пост так: «Где-то одиноко зарыдала Ким Кардашьян. И твердо решила никогда, никогда, никогда не голодать», сравнив Савченко с американской звездой шоу-бизнеса, широко известной своими пышными формами.

    Пользователи в свою очередь в комментариях не без иронии предположили, что Савченко набирает вес от работы в Раде. «Вам смешно, а человек пухнет от голода и забот о благе народа», — отметила Оксана Шведова. Нашлись и такие, кто не поверил в подлинность фото, намекнув на использование фотошопа.

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