Российские ученые приблизились к созданию искусственного сердца

Новый бионический орган, по мнению российских медиков, станет настоящим прорывом в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты уже научились выращивать из клеток ткани и сосуды. И это не только эксперименты. Часть разработок уже применяют в хирургии.

Центр имени Шумакова — мировой лидер по количеству пересадок сердца. В год не меньше 200 операций. Профессиональные действия хирургов — и еще одна жизнь спасена. Но ведь людей с пороком сердца огромное множество. И как всем помочь? Это вопрос, ответ на который не переставая ищут ученые. И кое-какие наработки уже есть.



Выраженная сердечная недостаточность третьей и четвертой стадии — уже повод для пересадки. Операция сложная, ведь сразу найти подходящего донора не всегда получается. Российские ученые работают над альтернативным и, возможно, более эффективным вариантом — регенеративная медицина, тканевая инженерия. Они посчитали возможным пораженные участки сердца покрывать специальными тканями, своеобразными «заплатками». Ожидается, что материал полностью будет приживаться, восстанавливая функции сердца.



В НИИ морфологии человека как раз представлены примеры сердечного порока, который можно будет вылечить таким образом. Тканевая инженерия — это новое понятие в медицине. Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье регулярно контролирует работу в лабораториях. Научные сотрудники Центра Шумакова круглые сутки пытаются заставить биться то, что раньше не билось.



Сергей Готье: «Нам нужно создать аналог органа, чтоб он выполнял эти функции. Взять клетку, взять стволовую клетку и соединить, чтобы они могли существовать».



В соседней лаборатории выращивают протезы разных диаметров, заменяющие сосуды. Их в хирургии уже активно применяют. А неподалеку — нанотомограф. Это уникальный аппарат, позволяющий изучить даже мельчайшие биологические материалы. Сверхострый алмазный нож разделывает на волокна даже ткань тоньше человеческого волоса. Возможно, там находится путь к сердцу.



Пока осваивается тканевая инженерия, технический прогресс не стоит на месте. Недавно в Центре Шумакова начали испытывать насос, который помогает биться больному детскому сердцу. Опыты проводят на годовалом баране. Такой прибор для взрослых уже в работе. Компактный насос, считают разработчики, — спасение для пациента перед операцией по пересадке. Кровь качается — сердце работает как у здорового человека. Использовать прибор можно хоть несколько лет.



У ученых все больше идей в области кардиологии. Это не просто предположения, а конкретные действия и открытия. Возможно, скоро они позволят проводить самые немыслимые операции. И спасенных жизней станет в сотни раз больше.



Подробности — в видеоматериале.