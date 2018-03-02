Путин: борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена

Борьба с коррупцией в Дагестане, которая началась с задержания высокопоставленных чиновников, будет продолжаться, заявил Владимир Путин.
Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» прокомментировал борьбу с коррупцией в Дагестане. Он ответил на вопрос, будет ли продолжена эта работа после выборов президента. Глава государства заверил, что работа следственных органов в республике ведется в интересах народа и она будет продолжаться.
Владимир Путин: «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана, и это будет продолжено».
В Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить «состояние законности» в республике. За время ее работы были вскрыты крупные хищения в социальной сфере и был задержан ряд высокопоставленных чиновников, в числе которых бывшие врио премьер-министра Дагестана, два его заместителя, мэр и главный архитектор Махачкалы.
Владимир Путин: «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана, и это будет продолжено».
В Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить «состояние законности» в республике. За время ее работы были вскрыты крупные хищения в социальной сфере и был задержан ряд высокопоставленных чиновников, в числе которых бывшие врио премьер-министра Дагестана, два его заместителя, мэр и главный архитектор Махачкалы.
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