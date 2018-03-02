Впервые в Петербурге на сцене драмтеатра ставится космический балет

В балете «Солярис» участвуют артисты Большого, Михайловского и Мариинского театров, а также мастера современного танца. Автор постановки — хореограф Юрий Смекалов.

«Приют комедианта» приютил танцовщиков Мариинского, Михайловского и Большого театров вместе с хореографом Юрием Смекаловым. Впервые на сцене камерного театра ставится балет.



В премьерном спектакле «Солярис» объединили артистов академического балета и современного танца. Среди участников необычного действия оказались премьер Мариинки Игорь Колб, солист Михайловского Леонид Сарафанов.



Как уверяют создатели проекта, один из главных научно-фантастических романов ХХ века послужил для них лишь отправной точкой. При этом действие спектакля разворачивается на космической станции под названием «Земля».



Создатели этого «Соляриса» занимаются исследованием не далекого космического океана, придуманного Станииславом Лемом, а внутреннего космоса современного человека. Этому очень помогает музыка Бхимы Юнусова. Композитор балета полгода путешествовал по миру, был в том числе и в Гонконге. Произведение навевает темы этого футуристического города юго-восточной Азии и мотивы японского театра кабуки.