Украинский премьер признал вину «Нафтогаза» в газовом кризисе

Премьер Украины Владимир Гройсман возложил часть ответственности за газовый кризис в стране на компанию «Нафтогаз», сообщают украинские СМИ.
Владимир Гройсман: «Я думаю, „Нафтогаз“ должен был бы предусмотреть и четко понимать, что в таких ситуациях нужно создавать запасы при таких неопределенных ситуациях».
При этом он отметил, что не видит оснований для отставки главы компании Андрея Коболева.
Также Гройсман сообщил, что ситуация в газовой сфере «полностью контролируемая». Согласно его прогнозам, она войдет в штатный режим 6 марта.
Накануне стало известно, что «Газпром» вернул «Нафтогазу» платеж за мартовские поставки газа и не будет их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту.
После этого на Украине были введены временные ограничения потребления голубого топлива. Так, сообщалось, что тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута, а детским садам, школам и вузам рекомендовали прекратить занятия до 6 марта. Потребление газа в своем доме пообещал снизить даже президент страны Пётр Порошенко.
При этом он отметил, что не видит оснований для отставки главы компании Андрея Коболева.
Также Гройсман сообщил, что ситуация в газовой сфере «полностью контролируемая». Согласно его прогнозам, она войдет в штатный режим 6 марта.
Накануне стало известно, что «Газпром» вернул «Нафтогазу» платеж за мартовские поставки газа и не будет их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту.
После этого на Украине были введены временные ограничения потребления голубого топлива. Так, сообщалось, что тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута, а детским садам, школам и вузам рекомендовали прекратить занятия до 6 марта. Потребление газа в своем доме пообещал снизить даже президент страны Пётр Порошенко.
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