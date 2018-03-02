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    Мужчина выбил зубы 10-летней школьнице в Воронеже

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    • Фото: Настоящий Воронеж / vk.com
    Мужчина выбил зубы <nobr>10-летней</nobr> школьнице в Воронеже

    Мужчина выбил зубы 10-летней школьнице в Воронеже

    Мужчина выбил зубы <nobr>10-летней</nobr> школьнице в Воронеже
  • Фото: Настоящий Воронеж / vk.com

    • Полиция выясняет обстоятельства нападения на ученицу младших классов воронежской школы, на которую после уроков напал неизвестный мужчина и выбил ей зубы.

    По информации сайта moe-online, инцидент произошел сегодня днем. Ученица четвертого класса после уроков вышла из школы и отправилась домой. Как рассказала школьница изданию, ей навстречу шел мужчина, который, поравнявшись с ней, схватил девочку за лицо и толкнул. Школьница упала, сильно ударилась и стала звать на помощь.

    Прохожие бросились к ней, один из них побежал за нападавшим, но тот сел в маршрутку и уехал. По данным издания, в результате нападения у школьницы были выбиты два верхних передних зуба.

    Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону, в полицию поступило заявление о случившемся. Сейчас правоохранители проводят проверку и разыскивают мужчину.

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