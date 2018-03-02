Мужчина выбил зубы 10-летней школьнице в Воронеже

Полиция выясняет обстоятельства нападения на ученицу младших классов воронежской школы, на которую после уроков напал неизвестный мужчина и выбил ей зубы.
По информации сайта moe-online, инцидент произошел сегодня днем. Ученица четвертого класса после уроков вышла из школы и отправилась домой. Как рассказала школьница изданию, ей навстречу шел мужчина, который, поравнявшись с ней, схватил девочку за лицо и толкнул. Школьница упала, сильно ударилась и стала звать на помощь.
Прохожие бросились к ней, один из них побежал за нападавшим, но тот сел в маршрутку и уехал. По данным издания, в результате нападения у школьницы были выбиты два верхних передних зуба.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону, в полицию поступило заявление о случившемся. Сейчас правоохранители проводят проверку и разыскивают мужчину.
Прохожие бросились к ней, один из них побежал за нападавшим, но тот сел в маршрутку и уехал. По данным издания, в результате нападения у школьницы были выбиты два верхних передних зуба.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону, в полицию поступило заявление о случившемся. Сейчас правоохранители проводят проверку и разыскивают мужчину.
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