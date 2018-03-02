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    Состоялась презентация «Единой карты петербуржца». ЖКХ, Санкт-Петербург, льготы, медицина, общественный транспорт, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСостоялась презентация «Единой карты петербуржца»

    Состоялась презентация «Единой карты петербуржца»

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    Состоялась презентация «Единой карты петербуржца»

    Состоялась презентация «Единой карты петербуржца»

      Карточкой, похожей на банковскую, можно оплачивать покупки, коммунальные счета, предоставлять в поликлиниках. Ее станут выдавать с осени этого года.

      Сегодня впервые показали «Единую карту петербуржца». Воспользоваться ей можно будет с сентября 2018 года. Карту станут выдавать бесплатно, в первую очередь, льготникам. Единой картой можно будет оплатить покупки с учетом скидок, коммунальные платежи.

      Также ее можно использовать как электронный проездной билет. Она будет действовать даже на приеме у врача. Вместо бумажной карты теперь все рецепты будут записаны на электронный носитель. С ним можно прямо из кабинета сразу отправляться в аптеку.

      После этого данные пациента, включая СНИЛС, дату рождения и номер полиса обязательного медицинского страхования вносятся автоматически. Разработчики уверяют, что вся личная информация на электронном носителе надежно защищена и зашифрована. Так что в случае потери карты волноваться не стоит.

      Система безопасности пройдет аттестацию в органах ФСБ. В 2019 году появятся дополнительные опции, включая приложения для школьников и студентов.

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