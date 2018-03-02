Экс-глава Карелии Нелидов получил 8 лет за взятки

Бывший глава Карелии Андрей Нелидов и его советник Иван Романов получили восемь и семь лет соответственно за взяточничество.
Экс-руководитель региона также оштрафован на 27,5 млн рублей и лишен государственной награды — ордена Почета. Приговор был вынесен Петрозаводским городским судом.
Дмитрий Хромых, судья: «Признать Нелидова Андрея Витальевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в 27,5 млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».
Защита Нелидова сообщила в интервью агентству ТАСС, что не согласна с приговором и будет обжаловать его.
Дмитрий Ильин, адвокат Нелидова: «С приговором мы не согласны и, естественно, с учетом позиции, которую занимали весь процесс, будем его обжаловать в Верховном суде Карелии».
Следствием и судом установлено, что Нелидов, будучи директором музея «Кижи», при посредничестве Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателя в качестве взяток более 4,6 млн рублей. За это предоставлялась возможность беспрепятственной торговли на территории музея.
Нелидов был задержан 24 сентября 2015 года в своей квартире в Петрозаводске. Он возглавлял Карелию с 2010 года по 2012 год, в мае 2012 года ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2013 года Нелидов стал директором музея-заповедника «Кижи». Это кадровое решение вызвало протесты сотрудников музея и общественности, в Петрозаводске прошли два митинга с призывом его отставки.
Дмитрий Хромых, судья: «Признать Нелидова Андрея Витальевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в 27,5 млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».
Защита Нелидова сообщила в интервью агентству ТАСС, что не согласна с приговором и будет обжаловать его.
Дмитрий Ильин, адвокат Нелидова: «С приговором мы не согласны и, естественно, с учетом позиции, которую занимали весь процесс, будем его обжаловать в Верховном суде Карелии».
Следствием и судом установлено, что Нелидов, будучи директором музея «Кижи», при посредничестве Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателя в качестве взяток более 4,6 млн рублей. За это предоставлялась возможность беспрепятственной торговли на территории музея.
Нелидов был задержан 24 сентября 2015 года в своей квартире в Петрозаводске. Он возглавлял Карелию с 2010 года по 2012 год, в мае 2012 года ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2013 года Нелидов стал директором музея-заповедника «Кижи». Это кадровое решение вызвало протесты сотрудников музея и общественности, в Петрозаводске прошли два митинга с призывом его отставки.
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