В Симферополе возбуждено дело после гибели женщины с ребенком в лифте

Следовали возбудили уголовное дело после трагедии, которая произошла в доме на Балаклавской улице в Симферополе.
Кабина лифта раздавила шестимесячного ребенка и его мать. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначены судебные экспертизы.
В департаменте городского хозяйства Симферополя сообщили, что последняя проверка лифта проводилась в ноябре минувшего года. Тогда было дано заключение о его исправности и пригодности.
В свою очередь глава администрации Симферополя Игорь Лукашев заявил, что семье погибших в сжатые сроки выплатят копенсации. Об этом сообщает ТАСС.
Игорь Лукашев: «Необходимые денежные средства будут выделены из городского бюджета».
Подробности случившегося рассказал муж и отец погибших. По его словам, когда он вместе с соседями пытался вытащить коляску с погибшим сыном, кабина дернулась и раздавила его жену.
В департаменте городского хозяйства Симферополя сообщили, что последняя проверка лифта проводилась в ноябре минувшего года. Тогда было дано заключение о его исправности и пригодности.
В свою очередь глава администрации Симферополя Игорь Лукашев заявил, что семье погибших в сжатые сроки выплатят копенсации. Об этом сообщает ТАСС.
Игорь Лукашев: «Необходимые денежные средства будут выделены из городского бюджета».
Подробности случившегося рассказал муж и отец погибших. По его словам, когда он вместе с соседями пытался вытащить коляску с погибшим сыном, кабина дернулась и раздавила его жену.
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