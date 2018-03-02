Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  

    В Симферополе возбуждено дело после гибели женщины с ребенком в лифте

    комментировать
    В Симферополе возбуждено дело после гибели женщины с ребенком в лифте

    В Симферополе возбуждено дело после гибели женщины с ребенком в лифте

    В Симферополе возбуждено дело после гибели женщины с ребенком в лифте

    Следовали возбудили уголовное дело после трагедии, которая произошла в доме на Балаклавской улице в Симферополе.

    Кабина лифта раздавила шестимесячного ребенка и его мать. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначены судебные экспертизы.

    В департаменте городского хозяйства Симферополя сообщили, что последняя проверка лифта проводилась в ноябре минувшего года. Тогда было дано заключение о его исправности и пригодности.

    В свою очередь глава администрации Симферополя Игорь Лукашев заявил, что семье погибших в сжатые сроки выплатят копенсации. Об этом сообщает ТАСС.

    Игорь Лукашев: «Необходимые денежные средства будут выделены из городского бюджета».

    смотретьСимферополец рассказал, как лифт раздавил супругу у него на глазах
    Симферополец рассказал, как лифт раздавил супругу у него на глазах
    Подробности случившегося рассказал муж и отец погибших. По его словам, когда он вместе с соседями пытался вытащить коляску с погибшим сыном, кабина дернулась и раздавила его жену.

    Новости по теме

    ЧП с лифтами

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru