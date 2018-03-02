В Петербурге станет проще собирать опасный мусор

Комитет по благоустройству меняет схему сбора градусников, батареек и ламп. Число экобоксов и стационарных площадок будет увеличено.

Петербуржцам, ответственно относящимся к опасным отходам (батарейкам, градусникам, энергосберегающим лампам), нужно привыкать к новому порядку работы по их сбору. С этого года за такую работу отвечает комитет по благоустройству.



Чиновники решили изменить систему сбора, чтобы она охватывала весь город. Акцент решено сделать на экомобилях, число которых увеличено до семи единиц. А число стоянок, куда эти мобильные приемные пункты будут приезжать по графику — 10 тысяч адресов во всех 111 муниципалитетах Петербурга.



Увеличено и количество стационарных экобоксов, но они теперь не будут располагаться вблизи жилых домов. Их размещают рядом с образовательными, просветительскими и лечебными учреждениями.



Впрочем, организовать пункты сбора в пешеходной доступности тоже обещают. Такую задачу поставили перед городским оператором, отвечающим за вывоз мусора. Организовать пункты сбора опасных отходов на всех контейнерных площадках в жилых кварталах должны к 2019 году.