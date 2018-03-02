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    Новый корпус Мариинской больницы Петербурга оснастили космической техникой. Санкт-Петербург, больницы, медицина, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый корпус Мариинской больницы Петербурга оснастили космической техникой

    Новый корпус Мариинской больницы Петербурга оснастили космической техникой

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    Новый корпус Мариинской больницы Петербурга оснастили космической техникой

    Новый корпус Мариинской больницы Петербурга оснастили космической техникой

      Сегодня на Литейном проспекте открыли дополнительный корпус Мариинской больницы.

      На его строительство потратили три года и почти три миллиарда рублей. Примерно такую же сумму вложили и в оснащение клиники. Чего только стоит гибридная операционная. В ней пациенту, страдающему различными недугами, могут выполнить хирургическое вмешательство за один раз.

      Комплекс больше напоминает космическую установку. Ее возможности сегодня продемонстрировали губернатору Петербурга и спикеру Законодательного собрания. Восхищение вызвала и так называемая операционная Да Винчи, в которой хирург может даже не подходить к столу.

      В новом корпусе кроме операционных разместятся отделения кардиохирургии, травматологии, приемное, а также радиоизотопная лаборатория.

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