Новый корпус Мариинской больницы Петербурга оснастили космической техникой

Сегодня на Литейном проспекте открыли дополнительный корпус Мариинской больницы.

На его строительство потратили три года и почти три миллиарда рублей. Примерно такую же сумму вложили и в оснащение клиники. Чего только стоит гибридная операционная. В ней пациенту, страдающему различными недугами, могут выполнить хирургическое вмешательство за один раз.



Комплекс больше напоминает космическую установку. Ее возможности сегодня продемонстрировали губернатору Петербурга и спикеру Законодательного собрания. Восхищение вызвала и так называемая операционная Да Винчи, в которой хирург может даже не подходить к столу.



В новом корпусе кроме операционных разместятся отделения кардиохирургии, травматологии, приемное, а также радиоизотопная лаборатория.