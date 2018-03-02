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    Голодец: низкоквалифицированную работу будут выполнять роботы. Санкт-Петербург, правительство РФ, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолодец: низкоквалифицированную работу будут выполнять роботы

    Голодец: низкоквалифицированную работу будут выполнять роботы

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    Голодец: низкоквалифицированную работу будут выполнять роботы

    Голодец: низкоквалифицированную работу будут выполнять роботы

    Голодец: низкоквалифицированную работу будут выполнять роботы

      Сегодня в Петербурге завершает работу II Международный форум труда.

      Главная тема в этом году — технология и кадры в труде будущего. Итоги съезда могут стать для России прорывными. Такой термин, выступая перед участниками, употребила заместитель председателя правительства Ольга Голодец.

      Число мигрантов на рынке труда в России должно сокращаться с учетом потребностей экономики, сегодня оно уже составляет менее 30 процентов. И в ближайшие годы низкоквалифицированные профессии необходимо заменить робототехникой. При этом, учитывая предполагаемую экономическую ситуацию через три года, перестроить систему профессионального образования.

      Санкт-Петербургский международный форум организован администрацией города при поддержке Министерства труда и социальной защиты. В этом году в съезде приняли участие около 5 тысяч специалистов из 50 стран.

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