Голодец: низкоквалифицированную работу будут выполнять роботы

Сегодня в Петербурге завершает работу II Международный форум труда.

Главная тема в этом году — технология и кадры в труде будущего. Итоги съезда могут стать для России прорывными. Такой термин, выступая перед участниками, употребила заместитель председателя правительства Ольга Голодец.



Число мигрантов на рынке труда в России должно сокращаться с учетом потребностей экономики, сегодня оно уже составляет менее 30 процентов. И в ближайшие годы низкоквалифицированные профессии необходимо заменить робототехникой. При этом, учитывая предполагаемую экономическую ситуацию через три года, перестроить систему профессионального образования.



Санкт-Петербургский международный форум организован администрацией города при поддержке Министерства труда и социальной защиты. В этом году в съезде приняли участие около 5 тысяч специалистов из 50 стран.