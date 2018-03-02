Водитель маршрутки высадил на 28-градусный мороз ребенка в Нижегородской области

Следователи Нижегородской области организовали проверку информации о водителе, который в
28-градусный мороз якобы выгнал из автобуса школьника, не заплатившего за проезд.
Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, на новостной ленте городского интернет-портала была размещена информация о том, что в городе Саров Нижегородской области водитель выгнал малолетнего ребенка из маршрутного такси на 28-градусный мороз. Организована доследственная проверка.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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