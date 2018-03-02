Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    Симферополец рассказал, как лифт раздавил супругу у него на глазах. Симферополь, дети и подростки, лифты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСимферополец рассказал, как лифт раздавил супругу у него на глазах

    Симферополец рассказал, как лифт раздавил супругу у него на глазах

    1 комментарий
    Симферополец рассказал, как лифт раздавил супругу у него на глазах

    Симферополец рассказал, как лифт раздавил супругу у него на глазах

    Симферополец рассказал, как лифт раздавил супругу у него на глазах

      В Симферополе на улице Балаклавской женщина с маленьким ребенком погибли в кабине неисправного лифта.

      Олег Симонов, отец и муж погибших, рассказал о трагедии. По его словам, жена позвонила ему из лифта.

      Олег: «Она в истерике, ничего понять не могу. „Нашего маленького больше нет“. Ребенку шесть месяцев».

      Мужчина бросился к лифту, который застрял в районе третьего этажа. Ему на помощь пришли соседи. Они стали ломать двери, чтобы вызволить женщину из кабины, и увидели, что погибшего ребенка в коляске зажало в проеме между лифтом и этажом.

      Олег: «Сказала она, что лифт начал падать с девятого этажа. Двери не закрылись. Так и было — внутренние двери были открыты полностью, и туда вниз затянута коляска. Я не знаю, как так произошло. По ее словам, лифт падал. Это она еще успела сказать».

      Олег вместе с соседями попытался вытащить коляску с его сыном, надеясь, что ребенок еще каким-то чудом может быть жив.

      Олег: «Вытаскиваем, коляску разрезали, ослабили этот промежуток, который держался, и лифт вверх поехал».

      В этот момент его супругу, которая находилась в проеме между лифтом и этажом, раздавило кабиной.

      Мужчина заявил, что намерен подать в суд на управляющую компанию, которая занималась обслуживанием лифта в их доме.

      Олег: «Обвинять буду начальство, которое довело до того, что работяги ничего не смогли сделать».

      У мужчины осталось двое детей — одному ребенку восемь лет, а второму — 14.

      Новости по теме

      ЧП с лифтами

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru