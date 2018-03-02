Симферополец рассказал, как лифт раздавил супругу у него на глазах

В Симферополе на улице Балаклавской женщина с маленьким ребенком погибли в кабине неисправного лифта.
Олег Симонов, отец и муж погибших, рассказал о трагедии. По его словам, жена позвонила ему из лифта.
Олег: «Она в истерике, ничего понять не могу. „Нашего маленького больше нет“. Ребенку шесть месяцев».
Мужчина бросился к лифту, который застрял в районе третьего этажа. Ему на помощь пришли соседи. Они стали ломать двери, чтобы вызволить женщину из кабины, и увидели, что погибшего ребенка в коляске зажало в проеме между лифтом и этажом.
Олег: «Сказала она, что лифт начал падать с девятого этажа. Двери не закрылись. Так и было — внутренние двери были открыты полностью, и туда вниз затянута коляска. Я не знаю, как так произошло. По ее словам, лифт падал. Это она еще успела сказать».
Олег вместе с соседями попытался вытащить коляску с его сыном, надеясь, что ребенок еще каким-то чудом может быть жив.
Олег: «Вытаскиваем, коляску разрезали, ослабили этот промежуток, который держался, и лифт вверх поехал».
В этот момент его супругу, которая находилась в проеме между лифтом и этажом, раздавило кабиной.
Мужчина заявил, что намерен подать в суд на управляющую компанию, которая занималась обслуживанием лифта в их доме.
Олег: «Обвинять буду начальство, которое довело до того, что работяги ничего не смогли сделать».
У мужчины осталось двое детей — одному ребенку восемь лет, а второму — 14.
Олег: «Она в истерике, ничего понять не могу. „Нашего маленького больше нет“. Ребенку шесть месяцев».
Мужчина бросился к лифту, который застрял в районе третьего этажа. Ему на помощь пришли соседи. Они стали ломать двери, чтобы вызволить женщину из кабины, и увидели, что погибшего ребенка в коляске зажало в проеме между лифтом и этажом.
Олег: «Сказала она, что лифт начал падать с девятого этажа. Двери не закрылись. Так и было — внутренние двери были открыты полностью, и туда вниз затянута коляска. Я не знаю, как так произошло. По ее словам, лифт падал. Это она еще успела сказать».
Олег вместе с соседями попытался вытащить коляску с его сыном, надеясь, что ребенок еще каким-то чудом может быть жив.
Олег: «Вытаскиваем, коляску разрезали, ослабили этот промежуток, который держался, и лифт вверх поехал».
В этот момент его супругу, которая находилась в проеме между лифтом и этажом, раздавило кабиной.
Мужчина заявил, что намерен подать в суд на управляющую компанию, которая занималась обслуживанием лифта в их доме.
Олег: «Обвинять буду начальство, которое довело до того, что работяги ничего не смогли сделать».
У мужчины осталось двое детей — одному ребенку восемь лет, а второму — 14.
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