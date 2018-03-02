Легендарная программа телеканала НТВ «Новые русские сенсации» выходит в эфир в
400-й раз. Уже 11 лет знаменитый информационно-публицистический проект дарит возможность зрителям каждые выходные становиться очевидцами самых невероятных, громких и эксклюзивных историй из жизни знаменитых людей.
За годы существования программы в эфире канала НТВ телезрители увидели почти 20 тысяч минут эксклюзивных подробностей из жизни политической элиты страны и звезд отечественного шоу-бизнеса. «Новые русские сенсации» неизменно пользуются популярностью у зрителей, являясь лидером своего слота на протяжении нескольких лет.
В 2017 году доля программы достигала 18,2% в аудитории 18+, а 399-й выпуск «Новые русские сенсации. Мужчины в жизни Виталины» прошел с долей 19,2% у той же аудитории.
Именно в «Новых русских сенсациях» Алла Пугачёва и Максим Галкин впервые показали своих детей Гарри и Лизу, Рамзан Кадыров впервые рассказал о своей жене и дал разрешение на семейную телесъемку. Только «Новым русским сенсациям» незадолго до убийства удалось записать исповедь полковника Юрия Буданова, который много лет не решался откровенно поведать людям свою историю.
Журналисты программы первыми нашли и сняли шурина Михаила Горбачёва, которого 28 лет прятали в специальной клинике. Валентин Гафт благодаря программе спустя 40 лет впервые увидел своего родного сына из Бразилии. Команда проекта воссоединила Машу Распутину с ее блудной дочерью, а также исполнила последнюю волю внучки Брежнева — организовала встречу с родной дочерью, с которой они долгие годы враждовали. Кроме того, съемочные группы «Новых русских сенсаций» первыми нашли в Латинской Америке главного и единственного наследника Армена Джигарханяна — его сына Степана, который скрывался от всех 18 лет.
В 400-м выпуске программы будут показаны сенсационные откровения известного мужчины, с которым у бывшей жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской был тайный роман.
Юбилейный выпуск программы зрители смогут увидеть в воскресенье, 4 марта, в 18:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В 2017 году доля программы достигала 18,2% в аудитории 18+, а 399-й выпуск «Новые русские сенсации. Мужчины в жизни Виталины» прошел с долей 19,2% у той же аудитории.
Именно в «Новых русских сенсациях» Алла Пугачёва и Максим Галкин впервые показали своих детей Гарри и Лизу, Рамзан Кадыров впервые рассказал о своей жене и дал разрешение на семейную телесъемку. Только «Новым русским сенсациям» незадолго до убийства удалось записать исповедь полковника Юрия Буданова, который много лет не решался откровенно поведать людям свою историю.
Журналисты программы первыми нашли и сняли шурина Михаила Горбачёва, которого 28 лет прятали в специальной клинике. Валентин Гафт благодаря программе спустя 40 лет впервые увидел своего родного сына из Бразилии. Команда проекта воссоединила Машу Распутину с ее блудной дочерью, а также исполнила последнюю волю внучки Брежнева — организовала встречу с родной дочерью, с которой они долгие годы враждовали. Кроме того, съемочные группы «Новых русских сенсаций» первыми нашли в Латинской Америке главного и единственного наследника Армена Джигарханяна — его сына Степана, который скрывался от всех 18 лет.
В 400-м выпуске программы будут показаны сенсационные откровения известного мужчины, с которым у бывшей жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской был тайный роман.
Юбилейный выпуск программы зрители смогут увидеть в воскресенье, 4 марта, в 18:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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