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    Акционеры совхоза имени Ленина выиграли дело против Грудинина. Московская область, выборы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАкционеры совхоза имени Ленина выиграли дело против Грудинина

    Акционеры совхоза имени Ленина выиграли дело против Грудинина

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    Акционеры совхоза имени Ленина выиграли дело против Грудинина

    Акционеры совхоза имени Ленина выиграли дело против Грудинина

    Акционеры совхоза имени Ленина выиграли дело против Грудинина

      Сегодня Арбитражный суд Московской области вынес решение по резонансному делу — он признал незаконной передачу земли совхоза имени Ленина компании, связанной с его директором — Павлом Грудининым.

      Иск подали трое акционеров совхоза. Они были недовольны тем, что в августе 2008 года, по их словам, без одобрения наблюдательного совета, совета директоров и общего собрания акционеров предприятия, два земельных участка стоимостью более миллиарда рублей были внесены в уставной капитал некого ООО «ТТ Девелопмент», одним из соучредителей которого был Павел Грудинин.

      Истцы считают, что эта сделка нанесла ущерб совхозу и нарушила права акционеров.

      В ходе слушаний представители «ТТ Девелопмент» настаивали на истечении срока давности исковых требований. Суд, однако, к их аргументам не прислушался.

      Павел Грудинин является кандидатом на пост президента РФ. Он выдвинулся на выборы от КПРФ в декабре прошлого года.

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