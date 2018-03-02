Акционеры совхоза имени Ленина выиграли дело против Грудинина

Сегодня Арбитражный суд Московской области вынес решение по резонансному делу — он признал незаконной передачу земли совхоза имени Ленина компании, связанной с его директором — Павлом Грудининым.
Иск подали трое акционеров совхоза. Они были недовольны тем, что в августе 2008 года, по их словам, без одобрения наблюдательного совета, совета директоров и общего собрания акционеров предприятия, два земельных участка стоимостью более миллиарда рублей были внесены в уставной капитал некого ООО «ТТ Девелопмент», одним из соучредителей которого был Павел Грудинин.
Истцы считают, что эта сделка нанесла ущерб совхозу и нарушила права акционеров.
В ходе слушаний представители «ТТ Девелопмент» настаивали на истечении срока давности исковых требований. Суд, однако, к их аргументам не прислушался.
Павел Грудинин является кандидатом на пост президента РФ. Он выдвинулся на выборы от КПРФ в декабре прошлого года.
Истцы считают, что эта сделка нанесла ущерб совхозу и нарушила права акционеров.
В ходе слушаний представители «ТТ Девелопмент» настаивали на истечении срока давности исковых требований. Суд, однако, к их аргументам не прислушался.
Павел Грудинин является кандидатом на пост президента РФ. Он выдвинулся на выборы от КПРФ в декабре прошлого года.
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