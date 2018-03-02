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    Участники «Ты супер!» послушали поющих моржей в океанариуме. Ты супер, дети и подростки, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер!» послушали поющих моржей в океанариуме

    Участники «Ты супер!» послушали поющих моржей в океанариуме

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    Участники «Ты супер!» послушали поющих моржей в океанариуме

    Участники «Ты супер!» послушали поющих моржей в океанариуме

    Участники «Ты супер!» послушали поющих моржей в океанариуме

      В субботу зрители НТВ увидят новые испытания участников проекта «Ты супер!». В перерывах между выступлениями и репетициями дети побывали в «Москвариуме», где «взяли мастер-класс» у моржей.

      Главный океанариум страны — «Москвариум» на ВДНХ — не в первый раз принимает у себя в гостях участников проекта «Ты супер!». Рыб и экзотических морских обитателей в нем — больше 600 разновидностей.

      «Москвариум» юных вокалистов встречал как самых дорогих гостей — специальным показом моржей. Притом эти моржи — коллеги певцов, самые музыкальные и сладкоголосые.

      Дмитрий Яковлев, участник проекта «Ты супер!»: «Сегодня мне очень понравилось. Там выступали моржи. Они к нам подплывали близко, и мы их гладили, трогали. Еще они поют. Они еще пытались с нами разговаривать. Но мы их не понимали».

      А когда моржиха по имени Клава стала надувать шарики с логотипом проекта «Ты супер!» восторгу не было предела.

      11-летняя Лиза Прочанова из Алтайского края с каким-то особенным любопытством наблюдала за морскими обитателями.

      Лиза Прочанова: «Я хочу быть русалкой, потому что хочу плавать под водой и видеть подводный мир».

      Биологическая мать от Лизы отказалась сразу после ее рождения. Лиза совсем недавно узнала, что мама, которая ее растит, для нее неродная. Девочка долго плакала, а потом сказала, что ее нынешняя мама Люда — самая родная из всех мам на свете.

      В «Москвариуме» Лиза оказалась впервые в жизни и как будто попала в настоящую морскую сказку.

      Лиза Прочанова: «Мы видели водолазов и русалку. Водолазы подплыли к окну и развернули плакат, там был нарисован кит, было написано: „Ты супер!“».

      Это еще один сюрприз, который сотрудники «Москвариума» приготовили для юных вокалистов. Ведь именно так встречают добрых друзей.

      Новый выпуск «Ты супер!» смотрите в субботу, 3 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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