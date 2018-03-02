Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с пожаром в Баку

Владимир Путин направил телеграмму азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в Баку. В огне погибли 25 человек.
В Кремле проинформировали о том, что президент РФ выразил соболезнования азербайджанскому лидеру в связи с гибелью 25 человек при пожаре в наркологическом центре Баку.
Из телеграммы: «Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий пожара в республиканском наркологическом центре города Баку. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Сегодня утром в одном из корпусов наркологического центра в Баку произошло возгорание. По предварительным данным, из-за неполадок в электросети. В этот момент в одноэтажном и частично деревянном здании находились порядка 60 человек.
Как рассказали очевидцы, прибыв на место, пожарные долгое время не могли попасть внутрь, а порывистый ветер только раздувал пламя. Тем не менее, из горящего корпуса удалось спасти 31 человека, троим из них потребовалась медицинская помощь. Когда же огонь потушили, на месте происшествия были обнаружены тела 25 погибших. Сейчас на месте продолжают работать криминалисты, возбуждено уголовное дело. Его расследование на личный контроль взял Ильхам Алиев.
Из телеграммы: «Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий пожара в республиканском наркологическом центре города Баку. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Сегодня утром в одном из корпусов наркологического центра в Баку произошло возгорание. По предварительным данным, из-за неполадок в электросети. В этот момент в одноэтажном и частично деревянном здании находились порядка 60 человек.
Как рассказали очевидцы, прибыв на место, пожарные долгое время не могли попасть внутрь, а порывистый ветер только раздувал пламя. Тем не менее, из горящего корпуса удалось спасти 31 человека, троим из них потребовалась медицинская помощь. Когда же огонь потушили, на месте происшествия были обнаружены тела 25 погибших. Сейчас на месте продолжают работать криминалисты, возбуждено уголовное дело. Его расследование на личный контроль взял Ильхам Алиев.
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