В Симферополе лифт раздавил женщину с ребенком

В Симферополе женщина с ребенком погибли в кабине неисправного лифта.
Трагедия произошла в доме №81 на Балаклавской улице. Жертвами ЧП стали женщина и ее шестимесячный ребенок.
О случившемся рассказал муж и отец погибших Олег, передает сайт «Комсомольской правды». По словам мужчины, его супруга с младшим ребенком отправилась на прогулку. Но через несколько минут жена позвонила и стала кричать, что их сын погиб.
Олег: «Наташа с Вовой вышли на прогулку. Через несколько минут супруга позвонила мне из лифта. Кричит в трубку, что нашего малыша в живых нет. Слезы, истерика. Нашему сыну всего полгодика. Я ничего не понял, что случилось, и побежал к ним».
Лифт застрял между третьим и четвертым этажами. На помощь Олегу пришли соседи. Они пытались открыть двери лифта с помощью лома, чтобы вытащить выжившую женщину. Но в результате она погибла, когда пыталась выбраться из кабины.
Олег: «Жена пыталась выйти с малышом, но коляска застряла в проёме. Получается, и коляска, и жена стояли в проеме — между самим лифтом и площадкой. И в этот момент лифт резко дернулся и поехал вниз. Он дергался вниз и вверх. Вначале раздавило сына, а потом и жену. Не могу поверить, что их уже нет в живых».
В многодетной семье было трое детей. Известно, что срок эксплуатации лифта — 25 лет, он истекает в этом году.
О случившемся рассказал муж и отец погибших Олег, передает сайт «Комсомольской правды». По словам мужчины, его супруга с младшим ребенком отправилась на прогулку. Но через несколько минут жена позвонила и стала кричать, что их сын погиб.
Олег: «Наташа с Вовой вышли на прогулку. Через несколько минут супруга позвонила мне из лифта. Кричит в трубку, что нашего малыша в живых нет. Слезы, истерика. Нашему сыну всего полгодика. Я ничего не понял, что случилось, и побежал к ним».
Лифт застрял между третьим и четвертым этажами. На помощь Олегу пришли соседи. Они пытались открыть двери лифта с помощью лома, чтобы вытащить выжившую женщину. Но в результате она погибла, когда пыталась выбраться из кабины.
Олег: «Жена пыталась выйти с малышом, но коляска застряла в проёме. Получается, и коляска, и жена стояли в проеме — между самим лифтом и площадкой. И в этот момент лифт резко дернулся и поехал вниз. Он дергался вниз и вверх. Вначале раздавило сына, а потом и жену. Не могу поверить, что их уже нет в живых».
В многодетной семье было трое детей. Известно, что срок эксплуатации лифта — 25 лет, он истекает в этом году.
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